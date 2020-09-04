Минских демонстрантов задерживают с применением удушающих приемов

Очередная акция протеста на территории белорусской столицы проходит в форме нескольких обособленных шествий. Одну из колонн составляют исключительно женщины, и, как показывает "рупор" белорусских протестов последнего месяца, Telegram-канал NEXTA, их демонстрация представляет собой масштабное зрелище.

На других улицах выражали свое несогласие группы студентов, и при задержаниях силовики прибегали к их удушению. Шествие сотрудников IT-сферы омоновцам тоже удалось разогнать. Как и обычно по будням, в уличных акциях участвует от нескольких сотен до трех тысяч минчан.

Напомним, что открытое противостояние власти и общества началось после выборо 9 августа, когда Александр Лукашенко выиграл с официальным результатом в 80% голосов избирателей. Оппозиционно настроенные граждане считают, что он выборы проиграл. За свою уличную активность сотни людей были избиты и подвергнуты пыткам, есть погибшие и пропавшие без вести. Россия готова помогать Лукашенко в подавлении протестов, если они примут более агрессивный вид. На перевыборы он идти не согласен.