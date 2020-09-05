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18:33

Как прошла завершающая акция "Кормим голубей" в Петербурге

В Петербурге у станции метро "Гостиный двор" 5 сентября прошла еженедельная акция солидарности "Кормим голубей". По заверениям организаторов, это мероприятие стало завершающим. Изначально эти акции проводились в поддержку жителей Хабаровска, где люди уже не первый месяц протестуют против ареста экс-губернатора края Сергея Фургала. К шестому же сбору 5 сентября повестка встреч в разы разрослась.

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Помимо Хабаровска, петербуржцы стали поддерживать и Республику Беларусь, когда там начались протесты против официальных результатов голосования на выборах президента страны. После госпитализации оппозиционера и главы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, на акции солидарности стали поддерживать и его, желая здоровья и требуя от правоохранительных органов разбирательств. На завершающей акции ее участники решили привлечь внимание и к созданию порта в Финском заливе, и к новому законопроекту депутата Государственный Думы Елены Мизулиной, и к нападению на борющегося против незаконной торговли петербургского активиста Александра Виноградова, и к другим темам. 

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К началу акции пришло около 20 человек, потом число участников выросло примерно до 50-60 человек. Одну из лавочек у метро оккупировали активисты, которые собирали подписи под обращением в прокуратуру и Следственный комитет Петербурга с требованием возбудить уголовное дело о нападении на Виноградова и сожжении его автомобиля. Одна из организаторов сбора подписей Алла Андреева в разговоре с ЗАКС.Ру отметила, что автографы под заявлениями собирают и в интернете, Пока количество собранных подписей неизвестно, уточнила активистка. По ее словам, на акцию солидарности они решили прийти для того, чтобы еще раз предать огласке "чудовищную" ситуацию с Виноградовым. 

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Как и на всех предыдущих акциях "Кормим голубей", на месте находились сотрудники полиции. Вдоль Невского они припарковали четыре своих автомобиля, а на перекрестке с Садовой улицей ждал своего часа автозак. Но так и не дождался. Несмотря на постоянные объявления в громкоговоритель от полицейских о том, что акция не согласована и ее участники могут быть задержаны, в отдел так с мероприятия никого и не увезли. Однако, уже после акции полицейские задержали несовершеннолетнюю активистку, сообщил Telegram-канал "ЯГражданин". В отдел повезли Елизавету, которая несколько секунд простояла с плакатом "Настолько отвратительно, что сказать уже нечего", а затем сменила его на пустой ватман. Ещё во время мероприятия девушка рассказала ЗАКС.Ру, что сотрудники правоохранительных органов хотели проверить ее документы:

- У меня попросили документы, им нужно было удостовериться, что мне есть 18 и у меня есть гражданство. Но мне 18 нет, паспорт у меня дома.

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Не получив желаемого и попросив Елизавету не нарушать закон, полицейские от неё отошли. У других участников пикетов сотрудники правоохранительных органов проверяли документы и переписывали данные. Их же полицейские предупреждали, что между людьми с плакатами должно быть расстояние в 50 метров, а ходить с раскрытым плакатом нельзя. Поэтому, видимо, пикетчики и растянулись вдоль стен Гостиного двора по Невскому проспекту. К ним подходили прохожие и интересовались, смыслом их протеста. Например, несколько пожилых людей окружили молодую девушку, которая выступала против нового закона Мизулиной. Пенсионеры требовали от девушки пояснить, чем закон плох для "не алкашей, не наркоманов, не менявших пол - обычных людей". Пикетчица вздохнув объяснила, что законопроект предусматривает лишение родительских прав тех людей, кто принял участие в антиобщественном мероприятии. При этом, отметила девушка, что такое антиобщественное мероприятие не уточняется.

- То есть, если у вас захотят изъять ребенка, просто придут и изымут, - заявила пикетчица. 

Один инцидент на акции солидарности все же произошел. Активистка Марина Паркина сообщила ЗАКС.Ру, что она встала в пикет против строительства порта в Финском заливе и к ней подбежал незнакомый мужчина с криками: "Вы агент Госдепа". Он вырвал из ее руки плакат и смял его, рассказала Паркина. По ее словам, все обошлось, благодаря вмешательству полицейских:

- Впервые в жизни я была благодарна тому, что рядом со мной полиция. Они окружили его, стали с ним разговаривать.

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Не обошлось без традиционной сидяче-лежачей забастовки, которую на каждой акции устраивает компания девушек. В этот раз они снова выступали в поддержку Хабаровска, Беларуси и Навального.

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В солидарность с протестами в соседней стране активисты развернули бело-красно-белый флаг, который стал символом белорусского несогласия с результатами выборов. В еще один флаг такой же расцветки обернулась стоящая рядом активистка с венком на голове. Она представилась Галиной и рассказала ЗАКС.Ру, что они поддерживают желание белорусов добиться свободных и честных выборов. 

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В отличии от первого "кормления голубей", когда птиц действительно кормили, звучали выступления, а участники мероприятия отправились на прогулку по Невскому проспекту, шестая акция прошла в целом спокойно: люди собирались группами, общались и фотографировались. 

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текст: София Саттарова / фото: Михаил Масленников

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