Политолог Рогов отметил рост "гибридного насилия" и в России, и в Белоруссии

Применение властью насилия вступило в свою новую фазу, что демонстрируют события последнего времени в Белоруссии, считает политолог Кирилл Рогов. Если раньше на демонстрациях протестующих разгоняли и избивали преимущественно сотрудники тех или иных силовых ведомств, носящие личную форму, то теперь государство предпочитают фактически реализовывать свои цели чужими руками, создавая ситуацию, когда невозможно определить, с кем именно имеют дело манифестанты. Положение вещей, по мнению Рогова, качественно изменилось совсем недавно - в прошедший уик-энд, и он связывает происходящее с недавно обещанной помощью России, которая сформировала некий резерв силовиков, готовых при случае прийти Александру Лукашенко на помощь.

"С одной стороны, эта анонимность выступает в качестве новой стилистики устрашения. Это люди, которые стоят вне всякого закона и выше него (ср. машины без номеров), люди в форме демонстративно "прислуживают" людям без формы в Минске ("полиция на службе у мафии"). С другой стороны, в известном смысле сегодня это и правда не "правоохранители", а лишь бойцы "группировки Лукашенко", поскольку сам Лукашенко — в строгом смысле — не является законным президентом, но лишь лидером группировки, контролирующей казну и отдельные структуры насилия республики", - гласит его новый пост в Facebook.

В этом же ряду он рассматривает задержание одного из лидеров оппозиции Марии Колесниковой, которое осуществляли люди без опознавательных знаков, и даже отравление в Сибири российского политика Алексея Навального, от которого государство дистанцируется и даже не заводит уголовное дело.

"Таким образом эти новые "гибридное насилие" и "гибридная государственность" становятся все более явной тенденцией институциональной эволюции пост-советских диктатур", - заключил политолог.