Фигуранту дела "Сети" Пчелинцеву вызвали скорую в суд

Фигуранту дела "Сети"* Дмитрию Пчелинцеву вызвали скорую в Пензенский областной суд во время заседания по апелляции на приговор из-за ухудшения самочувствия, передает "МБХ медиа",

Скорую Пчелинцеву решил вызвать судья. Во время выступления он заявлял, что в "аквариуме", где находятся подсудимые, душно, и у него темнеет в глазах. Пчелинцев напомнил, что подсудимые "неоднократно падали тут в обморок". Плохо себя почувствовал еще один фигурант дела, Максим Иванкин.

Приехавшая на вызов фельдшер сообщила, что давление Пчелинцева в норме, как и пульс, после этого врачи покинули суд, и заседание продолжилось. Адвокат Пчелинцева Оксана Маркеева ходатайствовала о переводе осужденных из душного "аквариума" на места для присяжных, прокурор выступил против. Суд в ходатайстве отказал, расценив его как "освобождение осужденных фактически из-под стражи".

По делу "Сети" осуждены жители Пензы и Петербурга. Петербургских фигурантов – Виктора Филинкова, Юлия Бояршинова и Игоря Шишкина – приговорили к 7, 5,5 и 3,5 годам колонии соответственно. Всех фигурантов дела обвинили в участии в "террористическом сообществе" и в планах по "дестабилизации политической обстановки" в России.

Филинков и Шишкин рассказали о пытках со стороны ФСБ, в том числе электрическим током. Соответствующие следы на их теле заметили члены ОНК. Правозащитники обращались в ФСБ с доводами о применении пыток, но получили ответ, что подтверждений этим сведениям нет. И Филинкову, и Шишкину отказали в возбуждении уголовного дела.

*"Сеть" признана террористической организацией и запрещена в России