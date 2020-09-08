Беглов отреагировал на слухи о своей "отставке": Пусть клевещут

Петербургский градоначальник Александр Беглов прокомментировал слухи о своей вероятной отставке, которую ему прочили ранее СМИ из-за его отсутствия на публике, передает Znak.com.

По словам губернатора, он всё время пребывал на рабочем месте.

"Ездил по городу, занимался рабочими вопросами", - уточнил городской глава.

При этом, отвечая на вопрос журналиста издания о том, не являются ли разговоры о его отставке клеветой, Беглов сообщил следующее: "Пусть клевещут, у каждого свое мнение".

Напомним, Беглов пропал из поля зрения в конце августа. Тогда вице-губернатор Валерий Пикалев как минимум один документ подписал как "временно исполняющий обязанности губернатора", что могло говорить о временном отходе градоначальника от дел, хотя Смольный не объявлял об отпуске или командировке Беглова, как это обычно случается.

Позднее Беглов вышел на связь в видеоформате, однако фон, окружавший градоначальника, не был похож на обстановку его рабочего кабинета.

Источники ЗАКС.Ру предполагали, что Беглов ушел на самоизоляцию перед встречей с Путиным, Telegram-канал "Ротонда" писал, что итогом такой встречи может быть предложение Беглову перейти на новую работу. В Смольном в свою очередь заявили, что "сплетни не комментируют". Кроме того, информацию о встрече с Путиным опроверг и кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков.

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