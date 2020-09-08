Валентина Матвиенко посетит Беларусь в конце сентября

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отправится Беларусь в конце сентября на форум регионов двух стран, передает ТАСС.

О предстоящем визите Матвиенко сообщил посол России в Минске Дмитрий Мезенцев во время выступления на мероприятии памяти жертв блокады Ленинграда.

"Валентина Ивановна Матвиенко скоро гость на белорусской земле. Вместе с [председателем Совета Республики, верхней палаты парламента Беларуси] Натальей Ивановной Качановой они проведут форум регионов в конце сентября", - сказал Мезенцев.

Форум регионов России и Беларуси пройдет 28-29 сентября в Минске и Минской области.

Тем временем в Беларуси продолжаются протесты против результатов выборов президента страны, которые состоялись 9 августа. Жители Беларуси категорически несогласны с объявленными ЦИК страны итогами, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко победил с результатом около 80% голосов. Каждый день на протесты выходят десятки тысяч людей в разных городах Беларуси. Протестующие считают победителем выборов другого кандидата, Светланы Тихановской.

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