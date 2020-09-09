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11:57

Павловский: Лукашенко хочет максимально "замазать" Путина

фото ЗакС политика Павловский: Лукашенко хочет максимально "замазать" Путина

Политолог Глеб Павловский полагает, что все действия белорусского лидера Александра Лукашенко в самое последнее время главным образом рассчитаны на то, чтобы свои неправовые действия переложить на российское руководство и в свое силовое удержание власти "втянуть" Владимира Путина. Несмотря на очевидность этого мотива, Павловский признает, что Россия на игру Лукашенко "ведется" без каких-либо явных выгод для себя, однако ведется в лице Путина, "вяло и растерянно".

"Лукашенко нужно, чтобы Путин основательно перемазался в его дерьме. То есть нужно, что бы он влез туда не только общими словам, а более конкретными выражениями, личными примером. А также, конечно, хорошо бы, чтобы послал кого-то поучаствовать, чтобы после этого уже не мог отвертеться, то есть ему нужно сделать Путина подельником. Сначала через грязь и бесчестие, а потом, может быть, и через кровь", - развил свою мысль эксперт в интервью "Эху Москвы".

По мнению Павловского, в идеальной картине мира Лукашенко Белоруссия, где пытают и убивают протестующих, должна стать с Россией единым пространством в виде некоей "новой империи зла".

Напомним, что Кремль согласился отрядить группу силовиков для подавления массовых беспорядков в Белоруссии. В соседней стране на улицах неспокойно уже месяц: люди отказывают Лукашенко, в шестой раз избравшемуся на пост президента, в легитимности.

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