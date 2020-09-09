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12:00

"Единая Россия" внесла в ЗакС новый законопроект о "балконной амнистии"

фото ЗакС политика "Единая Россия" внесла в ЗакС новый законопроект о "балконной амнистии"

Законодательное собрание Петербурга в осеннюю сессию рассмотрит инициативу, запрещающую демонтировать остекление лоджий и балконов, которое было произведено до 11 января 2020 года. Проект закона 9 сентября внесла фракция "Единая Россия". 

Похожую инициативу городской парламент принял в начале 2020 года. Она запрещала взыскание штрафов с горожан, остекливших балконы до вступления в силу закона, по которому проекты подобных работ нужно согласовывать с городскими властями. Изначально для нарушителей подразумевались штрафы в размере от 1 до 5 тысяч рублей.

Однако, говорится в пояснительной записке к новому законопроекту, управляющие компании начали через суд обязывать петербуржцев убирать остекление. 

Единороссы предлагают дополнительно предусмотреть, что правила благоустройства не распространяются на остекление лоджий и балконов, произведенное до 11 января 2020 года. Соответствующую поправку предлагается внести в закон "О благоустройстве в Санкт-Петербурге".

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