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13:31

Песков рассказал об "обеспокоенности" исчезновениями людей в Белоруссии

фото ЗакС политика Песков рассказал об "обеспокоенности" исчезновениями людей в Белоруссии

Пропажа сразу нескольких оппозиционеров в Белоруссии российское руководство встретило с тревогой, о чем сообщил президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков. В Кремле рассчитывают, что "в установленные законом сроки какая-то информация будет предоставлена".

"Я воздержусь от каких-либо оценок. Я лишь скажу, что, безусловно, какое-то исчезновение людей, оно вызывает обеспокоенность", - приводит его слова РИА "Новости".

Напомним, что созданный после выборов президента в Белоруссии координационный совет оппозиции в полном составе попал под уголовное преследование. По мнению следствия, его члены призывают к захвату власти. В последние дни появлялись новости об исчезновениях и арестах таких политических деятелей, как Мария Коленсникова, Максим Знак, Антон Родненков и Иван Кравцов. Главного оппонента переизбравшегося в шестой раз президента Александра Лукашенко, Светлану Тихановскую, еще раньше вывезли из страны. Оппозиция считает, что при честном подсчете голосов именно она выиграла бы на прошедших выборах.

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