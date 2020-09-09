18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

14:27

Власти Калининградской области рассчитывают привить от гриппа не менее половины населения

фото ЗакС политика Власти Калининградской области рассчитывают привить от гриппа не менее половины населения

На территории Калининградской области началась вакцинация взрослых и детей от гриппа, уведомили "Интерфакс" в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

"9 сентября в регионе начинается вакцинация населения. Прививки от гриппа будут делать в поликлиниках и передвижном комплексе Областного центра медицинской профилактики и реабилитации. Всего в рамках Национального календаря профилактических прививок в предстоящем эпидемическом сезоне планируется привить более 500 тыс. жителей региона", - поделились в ведомстве.

Постфактум прививочной кампании власти рассчитывают, что вакцинировано будет не менее 60% населения области. В прошлом году привились 503 819 человек, при этом ежегодно количество желающих сделать антивирусный укол растёт.

"В этом году прививка от гриппа особенно актуальна. В наступающем эпидемическом сезоне существует риск одновременной циркуляции респираторных вирусов, вирусов гриппа и COVID-19. Это увеличивает вероятность микст-инфекции (грипп + коронавирусная инфекция) и, соответственно, развития тяжелых форм заболевания, осложнений и возможных летальных исходов", - резюмировали в Роспотребнадзоре.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

16:59 Мариинскую больницу закрыли из-за вспышки коронавируса

16:27 В Смольном пообещали пересмотреть отказы в выплатах переболевшим COVID-19 медикам

10:39 Больных COVID-19 россиян стало на 5218 человек больше: плюс 218 заболевших - в Петербурге

10:09 Беглов: Экономика Петербурга сильнее пострадала от пандемии, чем экономика Ленобласти

8 сентября, 19:36 Беглов премировал учителей и коллективы учреждений культуры за работу в период пандемии

8 сентября, 18:41 В Смольном обсудили ход подготовки города к Евро-2020

8 сентября, 17:59 В десятке школ Петербурга зафиксировали случаи заражения коронавирусом учеников

8 сентября, 15:53 Студенты МГУ просят отсрочки оплаты за обучение из-за пандемии COVID-19

8 сентября, 12:36 В Архангельске отправили на карантин классы двух школ после выявления COVID-19 у учеников

8 сентября, 10:53 Число зараженных коронавирусом в России снова возросло на 5 тысяч человек


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:58 Росимущество подтвердило перестановку в руководстве "Ленфильма"

20:42 По мнению Пригожина, Навальный заподозрит в отравлении своих же сторонников

20:26 В Минске снова силой разогнали протестную демонстрацию

19:53 ФРГ передала анализы Навального Организации по запрещению химического оружия

19:20 КПРФ призвала не голосовать досрочно на ближайших региональных выборах

18:59 Средний продуктовый чек в Петербурге обогнал московский

18:58 ФБК рассказал о многомиллиардных владениях и "экстремально дорогих" часах главы Татарстана

18:56 Суд допрашивает свидетелей по делу бывшего вице-губернатора Оганесяна

18:39 Комитет по развитию туризма запросил дополнительный 1 млрд из бюджета Петербурга

18:35 В Красногвардейском районе пустырь превратили в ледовый каток

18:27 СК Белоруссии: Колесникова и Знак арестованы в рамках дела о призывах к захвату власти

18:22 Комтранс Петербурга склоняется к увеличению стоимости проезда в метро до 62 рублей

17:59 "Яблочники" борются с трехдневным голосованием через суд

17:48 Поддерживавший Шиес экоактивист задержан за акцию с манекенами-"единороссами"

17:29 ОНК: Ефремов считает, что адвокат его подставил

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru