СК Белоруссии: Колесникова и Знак арестованы в рамках дела о призывах к захвату власти

Члены президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова и Максим Знак арестованы по обвинению в попытке захвата власти в стране, оповестили в местном Следственном комитете.

Оппозиционеры являются подозреваемыми в рамках дела "публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности". В разбирательстве фигурирует также юрист штаба Виктора Бабарико Илья Салей.

По версии СК Белоруссии, члены совета при поддержке СМИ и соцсетей пытались "дестабилизировать социально-политическую, экономическую и информационную обстановку в стране".

"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств по уголовному делу", - уточнили в белорусском Следкоме.

На сегодняшний день из семи членов президиума Координационного совета "свободной" остается лишь Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, дома у которой дежурят дипломаты из Германии, Литвы, Польши, Словакии и Чехии для того, чтобы не допустить её ареста.

Координационный совет оппозиции Белоруссии появился на фоне протестов против объявленных результатов выборов президента страны. Согласно им, победил действующий президент Александр Лукашенко с результатом около 80%, однако граждане считают выборы сфальсифицированными и считают победившей другую кандидатку – Светлану Тихановскую.

Позднее СК Белоруссии возбудил уголовное дело о незаконности учреждения совета.