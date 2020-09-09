В Минске снова силой разогнали протестную демонстрацию

На улицах Минска 9 сентября собрались граждане, возмущенные арестами членов координационного совета оппозиции, что привело к массовым и грубым задержаниям. Видеозаписи задержаний, как обычно, публикует Telegram-канал NEXTA. Среди задержанных выделялись женщины, поддерживавшие одного из лидеров протеста Марию Колесникову, которую посадили в СИЗО по подозрению в призывах к захвату государственной власти. Достаточным поводом для задержания женщин, что следует из видеоматериалов, служит характерная бело-красно-белая символика - флаг Белоруссии до 1995 года.

Белорусы протестуют против нечестных, с их точки зрения, выборов, и насилия по отношению к инакомыслящим уже ровно месяц. Россия в связи с этим согласилась в случае эскалации напряжения помочь режиму Александра Лукашенко силовиками. В свою очередь, Лукашенко правит страной двадцать седьмой год подряд и ни на какой диалог с оппозицией, кроме силового, идти не соглашается.