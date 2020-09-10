Совет МО № 15 не стал забирать депутатский мандат за непунктуальность

Депутат МО № 15 от "Справедливой России" Сергей Жиляев не лишится своих полномочий, несмотря несвоевременно поданную декларацию о доходах. На заседании вечером 9 сентября местный совет принял к сведению письмо из комитета территориального развития о том, что мундеп отчитался о доходах не в срок, сообщил ЗАКС.Ру депутат от "Яблока" Сергей Самусев.

- На голосование вопрос о лишении полномочий не ставили, - добавил он.

По словам Самусева, эсер отчитался о доходах 14 апреля. Крайним сроком сдачи деклараций, напомним, было 31 марта.

Ранее несколько муниципальных советов лишили мандатов своих депутатов после обращений из КТР. Так, полномочий мундепов за несвоевременно переданные сведения о доходах лишились Виктор Магер и Сергей Понежа из МО "Шувалово-Озерки", Сергей Алексеев из совета города Петергоф, Сергей Виниченко из МО "Морские ворота". Все они с решением коллег не согласились. В то же время, несмотря на письма из КТР, не стали лишать мандатов своих представителей муниципалы из МО "Смольнинское" и МО "Светлановское".