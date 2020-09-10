В Архангельской области задержали защитника Шиеса из-за листовок против "Единой России"

В Котласе правоохранители задержали экоактивиста, входящего в коалицию "Стоп Шиес" Евгения Абакумова из-за листовок, призывающих голосовать против "Единой России".

"Раздать листовки я не успел. Они [полицейские] меня задержали, когда я отъезжал с ними от дома. Сами листовки были хорошо запакованы - не видно было, что это. Они сказали мне, что к ним поступил сигнал, что я перевожу что-то запрещенное", - поделился Абакумов в беседе с "МБХ медиа".

На данный момент активист уже отпущен, однако листовки изъяли для проверки на экстремизм, поскольку на них имелись слова "партия жуликов и воров", а также призывы голосовать на грядущих выборах главы региона за любого кандидата кроме Александра Цыбульского.

Днём ранее был задержан ещё один житель Котласа Сергей Мордовский, также критиковавший единороссов.

Кроме того, 4 сентября местные правоохранители изъяли у активистов четыре тысячи листовок с заголовками "Руки прочь от Шиеса": в них также содержалась информация о представителях правящей партии и сведения о недопущенном до выборов кандидатом от экокоалиции Олеге Мандрыкине.