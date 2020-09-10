"Упёрли все направления": Приехавшие изучить порчу замка полицейские изъяли листовки из штаба Навального в Кургане

Прибывшие в частично изувеченный штаб Алексея Навального в Кургане правоохранители решили не только исполнить поставленную вызовом задачу, но также изъять в целях проверки обнаруженные ими на месте направления на наблюдение за выборами, проинформировал "МБХ медиа" координатор объединения Алексей Шварц.

"Мы заявления никакого не подавали. Полицейские пришли и сказали, что им поступило заявление о том, что у нас было проникновение в штаб, порча замка и обстрел окна. Они зашли, я им показал замок, а они сразу побежали к столу изымать направления для наблюдения от кандидатов. Они сказали, что увидели их на столе и „ой, нужно проверить". Уперли у нас все направления, там их 28 штук", - сетует Шварц.

Примечательно, но в протоколе изъятия курганские полицейские не стали указывать причину, по которой забрали направления.

Отметим, ранее сегодня "навальнисты" долгое время не могли попасть в штаб, потому что им залили клеем замочную скважину на двери. Проникнув внутрь, они поняли, что поврежден также балкон, который, вероятно, обстреляли из травматического оружия.