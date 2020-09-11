Максим Шевченко: Лукашенко пробудет у власти не дольше, чем ему позволит Путин

Политик и публицист Максим Шевченко, еще месяц назад относившийся к белорусскому лидеру Александру Лукашенко как к упрямому гаранту суверенитета своей стороны, признал, что ситуация изменилась и что двадцать шесть лет удачной "обороны" от соседей с Запада и Востока закончилась. Россия, уверен комментатор, наконец добилась своего и теперь вольна делать с политическим режимом Лукашенко все, что захочет.

"Его судьба теперь полностью зависит от воли Владимира Путина. Вот как хотите, так и понимайте. Как Путин решит — такой его судьба и будет. Я считаю, что он поставил себя полностью в зависимость", - высказался он в интервью "Эху Москвы".

При этом, по мнению Шевченко, координационный совет оппозиции, против которого развернулись широкие репрессии, был политтехнологической моделью: его членов, считает публицист, втянули в некоторое заведомо проигрышное предприятие, имевшее целью показать их несостоятельность. Правда, кто именно втянул, Шевченко не уточняет.

"Политически они беспомощны, они ничего не могут сделать политически, но как картинка, как виртуальный некий концепт, как говорится — собрание интеллигентов прозападное. Они очень даже годятся для того, чтобы показать на них: Вот они, посмотрите — инструмент НАТО, инструмент Польши, новой Речи Посполитой. Лучше и не придумаешь", - рассудил гость студии.

14 сентября Лукашенко, противостоящий десяткам тысяч демострантов уже больше месяца приедет в Москву встречаться с Путиным, который обещал ему ранее силовую поддержку в случае возникновения массовых беспорядков на улицах. На сегодняшний день из всех лиц белорусской оппозиции на свободе и внутри страны остается только нобелеский лауреат Светлана Алексиевич.