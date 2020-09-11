Депутат-единоросс напомнил о выборах губернатора Ленобласти роликом под песни "Ленинграда"

Депутат ЗакСа Ленобласти, единоросс Павел Лабутин на своем YouTube-канале представил видеоролик, в котором он идет голосовать на выборах губернатора региона под песни группы "Ленинград", в том числе – "Лабутены".

По сюжету 70-летний депутат просыпается в свое квартире после ночи, проведенной в онлайн-играх, и голосовой помощник напоминает ему, что 13 сентября в России отмечается День танкиста. Лабутин, как генерал и танкист, надевает парадную форму, выходит на улицу и видит толпу людей. Узнает, что это избиратели идут на выборы губернатора Ленобласти – и отправляется на избирательный участок вместе с ними.

Представители Лабутина подчеркнули, что в ролике нет призывов голосовать за конкретного депутата, и он просто напоминает, что выборы состоятся 13 сентября.

А пока в Ленобласти началось досрочное голосование на выборах губернатора региона, довыборах в ЗакС Ленобласти по Выборгскому одномандатному избирательному округу № 1 и выборах депутатов советов в нескольких муниципальных округах. В течение двух дней голосование проводится в помещениях для голосования, на дому и придомовых территориях, а также досрочное голосование групп избирателей, которые проживают в населенных пунктах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено.

фото: Павел Лабутин / YouTube