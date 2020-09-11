Кремль назвал темы переговоров Путина и Лукашенко

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе встречи 14 сентября обсудят "ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнёрства и союзничества", сообщили в пресс-службе Кремля.

Отдельно президенты обсудят совместные проекты в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях. Также они уделят внимание "перспективам продвижения интеграционных процессов в рамках Союзного государства".

О встрече Путина и Лукашенко было объявлено российской стороной 11 сентября. Подписание каких-либо документов, согласно анонсу, не предусмотрено, пресс-конференция также не запланирована.

Тем временем в Беларуси уже более месяца продолжаются протесты, участники которых требуют перевыборов президента. По данным ЦИК РБ, на выборах Лукашенко победил с результатом около 80%, протестующие считают победителем другого кандидата – Светлану Тихановскую.

Кроме перевыборов, демонстранты требуют прекращения насилия насилия со стороны омоновцев и освобождения политзаключенных, число которых постоянно увеличивается. Члены координационного совета оппозиции, созданного в августе, оказались в СИЗО или вынужденной эмиграции. Ранее Путин выражал готовность помочь властям Беларуси резервом из силовиков в случае, если волнения на улицах приобретут характер массовых беспорядков.