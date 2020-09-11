Памфилова разрешила ночные дежурства при наблюдении за выборами

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что кандидатам и наблюдателям на выборах в 2020 году позволено устраивать ночные дежурства на избирательных участках в случае сомнений насчет чистоты процесса, передает ТАСС.

По словам Памфиловой, ЦИК предоставил "беспрецедентные возможности для всех участников избирательного процесса, партий, самовыдвиженцев для наблюдения".

"Пожалуйста, устраивайте дежурство ночное, мы идем навстречу всем тем, у кого есть хоть малейшие сомнения, что могут быть нарушения. Работайте, только не языком, не тратьте энергию на фабрикование заведомо [ложной информации]. Идите, потрудитесь, если хотите, чтобы выборы были честными. А если тот или иной кандидат или партия не в состоянии, то о какой даже поддержке может идти речь", - сказала Памфилова.

Однако на деле ночные дежурства кандидатов и наблюдателей заканчиваются далеко не так удачно, как позволяет ЦИК. На муниципальных выборах 2019 года в Петербурге нескольким кандидатам полицейские сначала разрешили остаться ночью в здании ИКМО "Озеро Долгое", а затем задержали их, в том числе вытащим члена регионального бюро "Справедливой России" Илью Шмакова за руки и за ноги. Подробнее о той ночи и о непростом дне работы ИКМО перед этим - в материале ЗАКС.Ру

Основной день голосования на выборах в России назначен на 13 сентября, но 11-12 сентября проходит досрочное голосование. Выборы разного уровня проходят в 83 регионах. В Ленобласти, в том числе, выбирают губернатора.