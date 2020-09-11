Российская интеллигенция подписала открытое письмо в поддержку протестующих белорусов

На сайте "Эха Москвы" появилось открытое письмо, составленное известными российскими представителями творческих профессий и посвященное продолжающемуся политическому кризису в Белоруссии. Авторы выражают всецелую поддержку демонстрантам, чьего голоса не хочет слышать власть, и смотрит на митинги и аресты "с болью и надеждой".

"Александру Лукашенко кажется, что он демонстрирует силу — нет, он демонстрирует бессилие. Мы уверены, что ваши мирные протесты заставят официальный Минск сесть за стол переговоров. Белоруссия должна стать по-настоящему свободной и демократической страной, где нет выше ценности, чем право человека на достойную жизнь и свободу. Виновные в издевательствах над гражданами своей страны должны быть наказаны", - говорится в письме.

Под обращением оставили свои подписи, в частности, музыканты Андрей Макаревич и Владимир Спиваков, писатель Дмитрий Быков, политолог Наталья Зубаревич, кинорежиссеры Павел Лунгин и Андрей Смирнов, издатель Ирина Прохорова.

Против режима Александра Лукашенко в ежедневном режиме со дня выборов 9 августа выступают сотни и тысячи граждан по всей стране, требуя ухода бессменного правителя и освобождения политзаключенных,. Однако же, последних становится только больше, а Лукашенко заручился силовой поддержкой со стороны России в случае возникновения беспорядков на улицах.