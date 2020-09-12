Памфилова призвала избиркомы снимать видео о голосовании на придомовых территориях

Глава Центризбирком Элла Памфилова попросила региональные избирательные комиссии снять видеоролики о том, как происходит голосование на придомовых территориях, чтобы развеять слухи о голосовании на багажниках и пеньках, передает ТАСС.

"Пожалуйста, снимите ролики, покажите, чтобы завтра мы нашли время на такую перекличку и показали, как у вас проходило это голосование на придомовых территориях. Что мы сейчас называем шутя голосованием на пеньке. На самом деле - очень серьезные требования к тому, как оно должно быть организовано", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК.

По словам глав ЦИК, "столько спекуляций и столько обращений, что весь интернет заполнен этими кадрами: пеньками, багажниками и так далее". Она также попросила региональные избиркомы "обеспечить проход на места для голосования" для всех наблюдателей, в том числе резервных.

Накануне Памфилова назвала ложными сообщения о голосовании на багажниках автомобилей в ряде регионов – например, в Ивановской и Иркутской. В последнем регионе голосование в багажнике подтверждала председатель УИК Наталья Воробьева в разговоре с "МБХ медиа": она говорила о том, что это – выездное голосование, предусмотренное законом, которое организовывают в труднодоступных населенных пунктах.

Основной день голосования на выборах в России назначен на 13 сентября, но 11-12 сентября проходит досрочное голосование. Выборы разного уровня проходят в 83 регионах. В Ленобласти, в том числе, выбирают губернатора.