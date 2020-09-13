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15:21

Bloomberg: Путина "ошеломили" протестные настроения в Белоруссии

фото ЗакС политика Bloomberg: Путина "ошеломили" протестные настроения в Белоруссии

Российский глава Владимир Путин полагает, что протестная активность в Белоруссии не приведет к падению режима Александра Лукашенко, делится Bloomberg, ссылаясь на соответствующие заявления близких к Кремлю собеседников.

В то же время, отметили они, местные власти "ошеломил" масштаб демонстраций в союзной республике. Поэтому даже несмотря на то, что Москва с недоверием относится к Лукашенко, у руководства страны она не может представить представителя оппозиции. В то же время Кремль собирается и дальше поддерживать Лукашенко, поощряя его шаги к постепенной передачи власти.

Ранее Путин признал легитимность прошедших в Белоруссии выборов.

Напомним, что протесты в Белоруссии длятся уже месяц. Люди недовольны сфальсифицированными, с их точки зрения, выборами, на которых 80% голосов набрал Александр Лукашенко, и последовавшим после этого насилием по отношению к демонстрантам. Россия в этом конфликте занимает сторону Лукашенко и даже заготовила для него резерв из силовиков на случай беспорядков.

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