Россия предоставит Беларуси кредит на 1,5 млрд долларов

Президент России Владимир Путин заявил о намерении предоставить Беларуси кредит в размере 1,5 млрд долларов, передает "Интерфакс".

Заявление прозвучало в ходе переговоров Путина с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Сочи. Путин напомнил, что недавно с визитом в Беларусь приезжал российский премьер-министр Михаил Мишустин, который вел переговоры, в том числе, в финансовой сфере.

"Мы договорились о том, что Россия предоставит Белоруссии в этот сложный момент кредит государственный – 1,5 млрд долларов. И мы это исполним, сейчас, насколько известно, наши министры финансов ведут на этот счет работу на профессиональном уровне", - сказал Путин.

Пока в Сочи продолжаются переговоры Путина и Лукашенко, они длятся уже около трех часов.

Тем временем в Беларуси уже более месяца продолжаются протесты, участники которых требуют перевыборов президента. По данным ЦИК РБ, на выборах Лукашенко победил с результатом около 80%, протестующие считают победителем другого кандидата – Светлану Тихановскую.

Кроме перевыборов, демонстранты требуют прекращения насилия насилия со стороны омоновцев и освобождения политзаключенных, число которых постоянно увеличивается. Члены координационного совета оппозиции, созданного в августе, оказались в СИЗО или вынужденной эмиграции. Ранее Путин выражал готовность помочь властям Беларуси резервом из силовиков в случае, если волнения на улицах приобретут характер массовых беспорядков.