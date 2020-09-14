В Карелии суд восстановил на работе мужчину, уволенного за отказ носить маску

Горсуд Костомукши обязал местную компанию восстановить в должности сотрудника, уволенного за отказ соблюдать установленные предприятием правила, а именно - за несоблюдение обязательного масочного режима на объекте.

С исковым заявлением мужчина обратился в июле текущего года.

Работодатель наказал своим сотрудникам носить на работе средства индивидуальной защиты из-за обострения эпидемиологической обстановки в городе, вызванной пандемией COVID-19. Истец неоднократно был замечен без СИЗ на рабочем месте, в связи с чем несколько раз получал дисциплинарные выговоры, а после - был уволен.

Суд установил, что работодателю необходимо было представить доказательства, свидетельствующие не только о том, что сотрудник компании совершил дисциплинарный проступок, но и о том, что при наложении взыскания учитывались тяжесть этого проступка и обстоятельства, при которых он был совершён, а также отношение истца к труду.

В итоге, иск был удовлетворен, однако судья при этом подчеркнул - "проступок действительно имел место".

На сегодняшний день в Карелии зарегистрировано 3485 случаев COVID-19, при этом 2839 человек уже излечились.