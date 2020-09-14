"Вашими налогами будут оплачены наши побои": Тихановская - о российском кредите Белоруссии

Главная оппонентка Александра Лукашенко Светлана Тихановская высказалась о кредите в 1,5 млрд долларов, которые Россия предоставила своей республике-соседу. Заявление оппозиционерки приводит Telegram-канал "Пул Первой".

"Мой комментарий - это обращение к гражданам России: „Дорогие россияне! Вашими налогами будут оплачены наши побои. Мы уверены, что вы этого не хотели бы"", - уверена Тихановская.

Политик полагает, что выданные Лукашенко деньги лишь "продлят его агонию", однако народ всё равно победит.

Белорусский президент приехал сегодня в Сочи на аудиенцию к Владимиру Путину. Постфактум встречи, прошедшей при закрытых дверях, российский глава сообщил, что принял решение выделить республике кредит в размере 1,5 млрд долларов, отметив при этом, что со своими проблемами страна должна справиться сама и "без подсказок извне".

Тихановская в свою очередь была вынуждена сразу после выборов под давлением покинуть Белоруссию, опасаясь за жизни своих детей. Местный ЦИК признал победу Лукашенко - с тех пор в республике не утихают протесты, часто сопровождаемые жестоким силовым разгоном.