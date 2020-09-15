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9:44

В Петербурге в театрах и концертных залах отменили шахматную рассадку зрителей

фото ЗакС политика В Петербурге в театрах и концертных залах отменили шахматную рассадку зрителей

В петербургском комитете по культуре оповестили, что Роспотребнадзор разрешил привычную рассадку зрителей в городских театрах, концертных залах и цирках: до этого, согласно установленным "антивирусным" правилам, разрешалось рассаживать всех пришедших на выступления лишь в шахматном порядке.

Невзирая на отмену данной меры, другие предписания Роспотребнадзора силу не утрачивают: так, все зрители обязаны иметь при себе полный набор средств индивидуальной защиты, кроме того - на входе у всех в обязательном порядке измеряют температуру. 

12 сентября Смольный разрешил фудкортами и кинотеатрам, находящимся в торговых комплексах, возобновить работу. При этом уже известно, что несмотря на то, что с момента открытия прошло всего три дня, чиновники уже выявили сотни нарушений в их деятельности.

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9:44 В Петербурге в театрах и концертных залах отменили шахматную рассадку зрителей

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