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10:41

Трезвенники попросили ЗакС не продлевать время продажи алкоголя в Петербурге

фото ЗакС политика Трезвенники попросили ЗакС не продлевать время продажи алкоголя в Петербурге

Организация "Трезвый Петербург" инициировала неделю виртуальных митингов с 14 по 20 сентября. Она протестует против идеи увеличить время продажи алкоголя.

С предложением разрешить торговать спиртным с 8.00 до 23.00 вместо 11.00 - 22.00 к председателю парламентского комитета по законодательству Денису Четырбоку в конце августа обратился гендиректор НП "Клуб профессионалов алкогольного рынка" Максим Черниговский. Он отметил, что рынок продажи алкоголя в городе сильно зарегулирован, однако действующие ограничения никак не влияют на розничную продажу суррогата.

В "Трезвом Петербурге" считают, что увеличение объемов продажи спиртного приведет к увеличению объемов его потребления, что обернется негативными социальными явлениями. Для города это будет чревато экономическими последствиями  от пьяных пожаров, прогулов, больничных, работы здравоохранения и наркологических центров, считает руководитель организации Евгений Бохан.

- Петербург – город северный, по статистике на севере люди пьют алкоголь чаще, и крепкий, быстрее спиваются, а следовательно, ограничения идут горожанам только на пользу, - заявил Бохан.

В рамках онлайн-митинга он предложил писать свои требования на Яндекс-картах рядом с Мариинским дворцом. Сам Бохан уже воспользовался сервисом и оставил свой комментарий, назвав инициативу Черниговского "вражеской".

Кроме того, представители "Трезвого Петербурга" пообещали направить официальные обращения председателю Заксобрания Вячеславу Макарову и другим депутатам. 

Напомним, торговать спиртным с 8.00 до 23.00 в Петербурге разрешалось до 2013 года. Ограничения были введены по инициативе губернатора Георгия Полтавченко


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