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19:26

Фонд миллиардера Юрия Мильнера профинансирует поиски жизни на Венере

фото ЗакС политика Фонд миллиардера Юрия Мильнера профинансирует поиски жизни на Венере

Фонд Breakthrough Initiatives, основанный российским миллиардером Юрием Мильнером, профинансирует исследования, посвященные поиску жизни на Венере, сообщается на сайте фонда.

В исследовании примут участие ведущие мировые физики, астрономы, астробиологи, химики и инженеры. Руководить проектом будет американский астрофизик, профессор Массачусетского технологического института Сара Сигер.

Накануне британские и американские ученые заявили о наличии в атмосфере Венеры фосфина – газа, имеющего биологическое происхождение. На Земле подобный газ производят анаэробные микроорганизмы, способы его получения необиологическим путем неизвестны. 

После этого глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Россия намерена послать собственную миссию на Венеру. При этом "Роскосмос" не намерен отказываться от сотрудничества с США, совместно с которыми готовится миссия "Венера-Д". Рогозин, анонсируя новые исследования, назвал Венеру "русской планетой".

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