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11:14

Петербургские депутаты хотят отправить уличных музыкантов в специально отведенные места

фото ЗакС политика Петербургские депутаты хотят отправить уличных музыкантов в специально отведенные места

Музыкантов и прочих артистов, выступающих на улицах Петербурга, обяжут согласовывать свои концерты с городскими властями. Законопроект, регламентирующий творчество на открытом воздухе, 16 сентября прошел первое чтение городского Законодательного собрания.

Инициативой предусмотрено создание в Петербурге специальных мест для выступлений. Их перечень предстоит определить Смольному. По словам соавтора законопроекта, депутата "Единой России" Дениса Четырбока, места должны обязательно прилегать к учреждениям культуры.

Для того, чтобы играть в этом месте на музыкальном инструменте или устраивать литературные чтения, придется отправлять заявку чиновникам. Заявка должна быть выполнена по форме, согласованной Смольным. Согласование уличного выступления предлагается выдавать на срок от одного до шести месяцев.

В заявке необходимо будет указать, сколько человек примет участие в выступление. Это число не должно превышать десяти человек. А само выступление должно длиться не более шести часов.

Четырбок заявил, что во время работы над проектом закона его авторы консультировались с самими музыкантами. Депутат уверяет, что новый закон позволит защитить артистов от задержаний.

- По факту, выступления уличных музыкантов сейчас находится вне закона. Речь идет о незаконном занятии участков и это укладывается в рамки действующего законодательства, - отметил единоросс.

Однопартиец Четырбока Алексей Цивилев предложил прописать в законе, в каком городском парке будут играть джаз или блюз, в каком рок, а в каком поп-музыку.

С критикой законопроекта выступили сразу несколько оппозиционных депутатов и единоросс Андрей Анохин. "Против" проголосовали девять человек. "За" - 31. Четверо депутатов воздержались.

Напомним, с начала сентября полиция активно задерживает музыкантов, выступающих на Невском проспекте и в других местах центра Петербурга. На большинство из них составляли протоколы по статьям 7.1 КоАП (самовольное занятие земельного участка) и ст. 19.1 КоАП (самоуправство).

Сергей Еремеев


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