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11:12

Оппозиционеры ЗакСа раскритиковали законопроект о "специальных местах" для уличных музыкантов

фото ЗакС политика Оппозиционеры ЗакСа раскритиковали законопроект о "специальных местах" для уличных музыкантов

Сразу несколько оппозиционных депутатов Законодательного собрания Петербурга высказались против проекта закона, согласно которому музыкантов и прочих артистов, выступающих на улицах, обяжут согласовывать свои концерты с городскими властями. Обсуждение инициативы состоялось на заседании городского парламента 16 сентября.

Документом предусмотрено создание в Петербурге специальных мест для выступлений. Их перечень предстоит определить Смольному. Эти места должны обязательно прилегать к учреждениям культуры. Автором законопроекта выступил парламентский комитет по законодательству.

Беспартийный депутат Максим Резник предположил, что в случае принятия закона, если кто-то захочет согласовать исполнение песни "Перемен", специально отведенное место уже будет занято казачьим хором.

- Опасаюсь, что как всегда благими намерениями дорога будет выстлана понятно куда, как было с законом о пятидесяти метрах

Лидер фракции "Справедливая Россия" Алексей Ковалев отметил, что инициатива никак не будет регулировать выступления на Невском проспекте, так как у расположенных здесь учреждений культуры нет участков. Беспартийный Михаил Амосов обратил внимание, что в тексте законопроекта говорится не об уведомительном характере заявок музыкантов, а об их согласовании. Он предложил только ограничить децибелы выступлений и время уличных концертов.

- Проблема создается искусственно органами исполнительной власти, полицией, которая зачем-то стала хватать музыкантов, - заявил Амосов.

Против также высказались Борис Вишневский из "Яблока" и Александр Рассудов из КПРФ, Последний посетовал на то, что такими темпами петербуржцы скоро почувствуют себя героями книг "451 градус по Фаренгейту" Рэя Брэдбери или "1984" Джорджа Оруэлла.

Единоросс Андрей Анохин тоже попросил коллег не пытаться регулировать деятельность уличных артистов. По его словам, в противном случае "против парламента весь Невский запоет".

Отметим, что председатель комитета по законодательству Денис Четырбок заявил, что во время работы над законопроектом его авторы консультировались с самими музыкантами. По его словам, инициатива необходима, чтобы спасти артистов от задержаний.

Напомним, с начала сентября полиция активно задерживает музыкантов, выступающих на Невском проспекте и в других местах центра Петербурга. На большинство из них составляли протоколы по статьям 7.1 КоАП (самовольное занятие земельного участка) и ст. 19.1 КоАП (самоуправство).

Сергей Еремеев


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