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11:20

Радзиховский: Из-за страха от Лукашенко исходит неприятный запашок

фото ЗакС политика Радзиховский: Из-за страха от Лукашенко исходит неприятный запашок

Политолог и публицист Леонид Радзиховский представил свой взгляд на события в Белоруссии в свете недавнего визита президента Александра Лукашенко в гости к главе российского государства Владимиру Путину. Последний, с точки зрения, пообещал выделить соседу 1,5 млрд долларов нехотя, но вынужденно, поскольку испытывает к партнеру антипатию, но руководствуется соображениями иного порядка. Публицист уверен, что поддержка Путиным Лукашенко демонстративна прежде всего по отношению к россиянам, надеющимся на возможность смены власти через улицу.

"Нужно показать: "Ни черта у вас не получится никогда, Лукашенко был, есть и будет, и уйдет только тогда, когда он захочет, в крайнем случае, когда я захочу. Но уж точно не потому что какие-то козлы вышли на улицу, машут руками и пищат". Вот это задача Путина. А сливаться с Белоруссией, поглощать - это просто нереально", - рассудил аналитик в интервью ARU.tv.

Что же касается внутреннего положения дел, то обе противоборствующих стороны - Лукашенко и протестующие - по мнению Радзиховского, в равной степени неубедительны и друг друга стоят. Но прежде всего в глаза ему бросается чрезмерный страх, который движет белорусским правителем.

"Он демонстрировал постыдную, отвратительную трусость, в общем, "у вас ус отклеился". Он отчаянно пытается этот ус приклеить как-то двумя руками, но ус торчит перпендикулярно. И, хотя его противник действительно овцы, их достаточно, чтобы наш молодец стал исполнять танец с автоматом, отправил сына в Россию, попросту говоря - диктатор обделался. От него исходит, как мне кажется, неприятный запашок, который будет сильно мешать его окружению", - описал он происходящее.

Напомним, что политический кризис в Белоруссии начался с 9 августа, когда разгромную победу на президентских выборах Центризбирком в шестой раз подряд отдал Лукашенко. Десятки тысяч граждан вышли на улицы по всей стране, чтобы выразить свое недоверие такому подсчету, что привело к массовым задержаниям, избиениям и даже исчезновениям людей. С того дня уличные протесты не утихают. Граждане требуют перевыборов и ухода Лукашенко. Все лидеры оппозиции, кроме нобелевского лауреата Светланы Алексиевич либо помещены по тюрьмам, либо выдавлены из страны.

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