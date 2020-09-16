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14:59

ЗакС Петербурга принял законопроект о межбюджетных трансфертах для муниципалов

фото ЗакС политика ЗакС Петербурга принял законопроект о межбюджетных трансфертах для муниципалов

Проект нового закона, регулирующего процесс выделения дотаций, субсидий и субвенций для муниципальных образований Петербурга из городской казны, прошел первое чтение Заксобрания 16 сентября.

По словам вице-губернатора Эдуарда Батанова, закон о межбюджетных трансфертах понадобился в связи с изменением Бюджетного кодекса России. Он отметил, что инициатива должна помочь выровнить объемы муниципальных бюджетов.

С критикой инициативы выступила лидер фракции Партия Роста Оксана Дмитриева. Она, в частности, возмутилась тем, что Смольный планирует выдавать субсидии муниципалитета, согласно ожидаемым налоговым поступлениям.

Коммунистка Ирина Иванова посчитала, что в порядке предоставления субсидий есть субъективные факторы и многое будет зависеть от позиции комитет финансов.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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