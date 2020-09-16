Петербургский парламент поправил закон о казаках

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 16 сентября приняли в первом чтении поправку в региональный закон о казаках. Ее авторами выступили единороссы Вера Сергеева и Денис Четырбок.

Они предложили убрать пункт, согласно которому уставы хуторских, станичных, городских и юртовых казачьих обществ, которые действуют на территории Петербурга, утверждает городское правительство.

Таким образом региональный документ будет приведен в соответствие с федеральным законодательством, по которому вопрос утверждения уставов находится в компетенции федерального центра.

Депутат Максим Резник поинтересовался, сколько всего в Петербурге казаков. Сергеева ответить на этот вопрос не смогла и сказала только, что в городе действует 8 общественных объединений казаков.

- Кто такие казаки? Это ряженные, которые разгоняют митинги несогласных? Или о ком идёт речь? - задал риторические вопросы Резник.

Он также призвал коллег обсуждать более актуальные вопросы, например, политику губернатора Александра Беглова и отравление оппозиционера Алексея Навального.

Сергей Еремеев

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