Смольный хочет увеличить премии за воспитание детей

Комитет по социальной политике Петербурга подготовил законопроект об изменении условий присуждения почетного звания "За заслуги в воспитании детей". Документ находится на антикоррупционной экспертизе.

Согласно проекту, необходимое для получения звания количество детей снижается. Награду I степени станут выдавать тем, кто воспитал 7 детей, а не 10 как прописано в действующем законе. Для II степени - 5 или 6 детей вместо 7-9, а для III степени - 4 вместо 5-6 детей. При увеличении числа "воспитанников" семьи могут претендовать на повышение степени почетного звания, но только через 7 лет после получения предыдущей награды.

Также проект постановления меняет размер выплат при присвоении звания II и III степеней: с 50 до 70 тысяч рублей и с 25 до 50 тысяч рублей соответственно. Премия по I степени остается прежней - 100 тысяч рублей. При этом, с января 2022 года должна проходить индексация этих выплат, сказано в документе.

София Саттарова