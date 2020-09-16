18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

17:15

Смольный хочет увеличить премии за воспитание детей

фото ЗакС политика Смольный хочет увеличить премии за воспитание детей

Комитет по социальной политике Петербурга подготовил законопроект об изменении условий присуждения почетного звания "За заслуги в воспитании детей". Документ находится на антикоррупционной экспертизе.

Согласно проекту, необходимое для получения звания количество детей снижается. Награду I степени станут выдавать тем, кто воспитал 7 детей, а не 10 как прописано в действующем законе. Для II степени - 5 или 6 детей вместо 7-9, а для III степени - 4 вместо 5-6 детей. При увеличении числа "воспитанников" семьи могут претендовать на повышение степени почетного звания, но только через 7 лет после получения предыдущей награды. 

Также проект постановления меняет размер выплат при присвоении звания II и III степеней: с 50 до 70 тысяч рублей и с 25 до 50 тысяч рублей соответственно. Премия по I степени остается прежней - 100 тысяч рублей. При этом, с января 2022 года должна проходить индексация этих выплат, сказано в документе.

 

София Саттарова

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

18:48 Ефремов в СИЗО предложил создать российский тюремный театр

18:10 В Петербурге подготовили закон о защите населения и материально-культурных ценностей

17:53 Правительство будет бороться с воронами на крыше с помощью ястребов и соколов

17:23 "Газпромнефть" оспаривает признание объектов Охтинского мыса памятниками культуры

15:31 Правительство потратит 42,6 млн рублей на борьбу с воронами на крыше

13:27 Гатчина может стать столицей Ленобласти до конца 2020 года

11:41 Верховный суд Карелии отложил заседание по делу историка Дмитриева из-за болезни адвоката

9:57 Путин поздравил Ёсихидэ Сугу с избранием на пост премьер-министра Японии

9:23 ЕСПЧ обязал Россию выплатить 5,2 тысяч евро по делу об изъятии участка перед Олимпиадой в Сочи

15 сентября, 20:30 Упомянутый в деле о рейдерском захвате петербуржец отсудил 3 млн рублей за незаконное преследование


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:24 Шлосберг резко осудил сокращение числа депутатов Псковского Заксобрания

19:43 В Петербурге стартует отопительный сезон

19:15 Петербуржцев обяжут определиться с типом льготного проездного

18:52 В петербургской школе разразился скандал из-за обязательного измерения температуры

18:48 Ефремов в СИЗО предложил создать российский тюремный театр

18:35 Билли Новику предложили поработать над законом об уличных музыкантах

18:24 Песков сообщил об обсуждении идеи перенести выборы на весну на экспертном уровне

18:21 Расширение проспекта Энергетиков отложили на 2021 год

18:10 В Петербурге подготовили закон о защите населения и материально-культурных ценностей

17:53 Правительство будет бороться с воронами на крыше с помощью ястребов и соколов

17:52 Архангельский губернатор не считает критичным 35-миллиардный госдолг области

17:27 ФАС обратилась к Беглову по поводу транспортной реформы

17:23 "Газпромнефть" оспаривает признание объектов Охтинского мыса памятниками культуры

17:15 Смольный хочет увеличить премии за воспитание детей

16:58 По поручению Беглова на территории МО №65 усилят уличное освещение

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru