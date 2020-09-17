Белорусская оппозиция готовит санкционный список силовиков, разгонявших протесты

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская анонсировала создание санкционного списка, куда будут включены представители силовых структур страны, участвовавшие в жестоких разгонах мирных демонстраций.

"Нам передали имена и фамилии тех, кто пытает и избивает людей. Поэтому мы готовим отдельный список чиновников и силовиков, которые участвовали и продолжают участвовать в милицейском произволе", - цитирует заявление оппозиционерки её пресс-служба.

Список будет назван в честь Александра Тарайковского - мужчины, который погиб первым в ходе протестов.

"В санкционный список войдут лица, причастные к пыткам, незаконным арестам и издевательствам над задержанными", - утвердила Тихановская.

Документ планируется передать на Украину, в Турцию, Россию, страны ЕС и США.

"Я предлагаю силовикам остановить насилие и перейти на сторону беларусского народа. В противном случае вам не избежать справедливого суда и наказания", - заключила кандидат в президенты.

Ранее, напомним, Александр Лукашенко побывал в Сочи на аудиенции у Владимира Путина. Постфактум встречи, прошедшей при закрытых дверях, российский глава сообщил, что принял решение выделить республике кредит в размере 1,5 млрд долларов, отметив при этом, что со своими проблемами страна должна справиться сама и "без подсказок извне".

Тихановская в свою очередь была вынуждена сразу после выборов под давлением покинуть Белоруссию, опасаясь за жизни своих детей. Местный ЦИК признал победу Лукашенко - с тех пор в республике не утихают протесты, часто сопровождаемые жестоким силовым разгоном.