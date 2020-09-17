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16:25

Эсеры внесли на рассмотрение Госдумы законопроект об отмене трехдневного голосования

фото ЗакС политика Эсеры внесли на рассмотрение Госдумы законопроект об отмене трехдневного голосования

Думские эсеры внесли на рассмотрение нижней палаты федерального собрания проект закона об отмене трехдневного голосования. Документ размещен в базе данных Госдумы.

Представители "Справедливой России" уверены, что принятый в июле этого года соответствующий закон следует признать нелегитимным. Его применение возможно было лишь на прошедших 11 - 13 сентября выборах, и то - только из-за сложной эпидемиологической обстановки.

"Одновременно с этим реализованная с использованием указанного механизма процедура голосования показала существенное снижение уровня открытости избирательного процесса ввиду невозможности контроля", - поясняют эсеры, добавляя, что по этой причине можно предположить, что процесс частично был сфальсифицирован. 

Многодневное голосование было впервые опробовано в июле в рамках конституционного плебисцита. Такой выбор был обусловлен как одна из мер по борьбе с распространением COVID-19.

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