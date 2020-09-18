У стен Смольного потребовали ремонта Военной улицы

У ворот администрации Петербурга прошли одиночные пикеты, в ходе которых чиновникам постарались напомнить о проблемах с благоустройством Военной улицы в центре города. Акцию осветил паблик "Центральный район за комфортную среду обитания".

Проблема состоит в том, что за Московским вокзалом образовался целый квартал новостроек, в том числе входящих в жилой комплекс "Царская столица", который, по мнению активистов, остро нуждается в ремонте. С сюжетом уже ознакомили и депутатов ЗакСа в лице Алексея Ковалева, и сотрудников городской администрации.

"Горожане просят провести совещание по вопросу принятия на баланс и ремонту Военной улицы при обязательном участии вице-губернаторов Линченко, Соколова, Батанова и Елина. <...> Но реакции почему-то до сих пор не последовало", - гласит сообщение.

Утверждается, что писем на эту тему в различных канцеляриях должно было скопиться уже несколько десятков.

Фото: Ярослав Костров

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