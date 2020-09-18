Киркоров прокомментировал свое участие в клипе в поддержку Лукашенко

Представители двух российских певцов, Филиппа Киркорова и Александра Буйнова, прокомментировали их появление в клипе "Любимую не отдают" в поддержку действующего белорусского президента Александра Лукашенко, который вышел на YouTube накануне.

"Никакой песни в поддержку Лукашенко артист не исполнял", - приводит ответ представительницы Киркорова "Открытые медиа".

В свою очередь, представительница Буйнова рассказала, что артист пребывал в неведении относительно того, как преподносится песня и не знал, что "Любимую не отдают" - одна из известных цитат Лукашенко.

"Просто предложили хорошую песню — хороший музыкальный материал", - гласит ее аргументация.

Отметим, что личность белорусского президента в произведении никак прямо не упоминается.

Примечательно, что Филипп Киркоров был замечен дающим концерт для Лукашенко еще в ходе летней предвыборной кампании. В том же был замечен и шансонье Стас Михайлов.

Напомним, что Лукашенко официально насчитали на выборах 9 августа 80-процентный результат, с которым продолжают не соглашаться десятки тысяч демонстрантов, выходящих на улицы по всей стране. В результате для решения своих внутриполитических задач Лукашенко потребовалось обращаться за российской помощью. Европарламент, в отличие от РФ, не признает его легитимным лидером страны.