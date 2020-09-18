Белорусского оппозиционера Знака обвинили в призывах к свержению власти: он объявил голодовку

Адвокату и члену президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Максиму Знаку предъявили обвинение по ч. 3 ст. 361 УК РБ (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь). В знак протеста он объявил голодовку, оповестили в штабе Виктора Бабарико.

Поясняя своё решение, Знак заявил, что в республике не работают правовые механизмы защиты прав и свобод личности, поэтому в условиях СИЗО он не видит других способов борьбы, "учитывая очевидность абсурдности происходящего в части обвинения в преступлении за свободное выражение гражданами своего мнения".

Ранее обвинение по аналогичной статье предъявили другому члену Координационного совета Марии Колесниковой.