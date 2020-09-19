У здания посольства Беларуси в Петербурге проходит акция солидарности

В Петербурге 19 сентября у здания посольства Республики Беларусь проходит акция солидарности с гражданами соседней страны, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. Всего у здания стоят около 50-60 человек.

Собравшиеся развернули протестный белорусский бело-красно-белый флаг, несколько людей накинули аналогичные флаги поверх одежды. Также стоящие у посольства поют белорусские и другие песни о свободе и пишут письма политзаключённым соседней страны. Между людей ходит девушка, которая угощает всех кокосовым пирогом.

Рядом находятся сотрудники полиции. Они не предъявляют никаких требований к собравшимся. При этом, за углом здания стоят автозаки.

София Саттарова