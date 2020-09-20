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16:41

В центре Минска проходит очередная многотысячная демонстрация

фото ЗакС политика В центре Минска проходит очередная многотысячная демонстрация

В белорусской столице граждане, недовольные политикой президента Александра Лукашенко и его скандальным переизбранием, снова в массовом порядке выходят на улицы. Трансляцию событий ведет Telegram-канал NEXTA.

Отмечается, что, как и в предыдущие уик-энды, целью демонстрантов является резиденция Лукашенко в самом центре Минска, однако пути к ней власти переррезали заграждениями из омоновцев и препятствиями в виде колючей проволоки. На улицах заметна военная бронетехника.

В настоящий момент известно о нескольких десятков задержанных, в том числе представителей журналистского сообщества. Как и на предыдущих митингах и шествиях, в городе наблюдаются серьезные перебои с интернетом.

В свою очередь, на акции в Бресте людей в эти минуты людей разгоняют с применением слезоточивого газа.

Напомним, что манифестации продолжаются с дня выборов 9 августа. Первое время они сопровождались жестокими задержаниями и последующими избиениями людей в изоляторах. Европарламент, в отличие от России, не признает Лукашенко легитимным президентом. РФ помогает его режиму силовиками, пропагандистами и кредитами.

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