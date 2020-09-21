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10:16

"Нам было нестрашно": Сын Лукашенко впервые высказался о митингах

фото ЗакС политика "Нам было нестрашно": Сын Лукашенко впервые высказался о митингах

Старший сын президента Белоруссии Виктор Лукашенко, занимающий пост помощника главы государства по вопросам национальной безопасности, известил, что его не страшат проходящие в стране многотысячные митинги оппозиции.

"Смотрите - убранные и вспаханные поля, красивый, чистый город. Люди идут: кто-то - отдыхать, кто-то - со своими детьми прогуливаться. А митинги? Ну прошли и прошли. Нам было нестрашно", - приводит высказывание Лукашенко РИА "Новости". С подобным заявлением он выступил 20 сентября после мотопробега в Минске, в котором он принимал участие.

Мотопробег официально приурочен к 75-летию Великой Победы. Он прошел не только в Белоруссии, но также и в российских городах. Организатором события стал международный мотоклуб Harley Owners Group.

В мероприятии, кроме Виктора, принимал участие и ещё один сын Лукашенко Дмитрий, а также сыновья экс-генпрокурора РФ Юрия Чайки Артем и Игорь.

Напомним, что манифестации в Белоруссии продолжаются со дня выборов 9 августа. Первое время они сопровождались жестокими задержаниями и последующими избиениями людей в изоляторах. Европарламент, в отличие от России, не признает Лукашенко легитимным президентом. РФ помогает его режиму силовиками, пропагандистами и кредитами.

Фото: Sputnik

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