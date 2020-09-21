Потерпевшие по делу Сергея Фургала требуют взыскать с него 1,5 млрд рублей

Потерпевшие по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала потребовали взыскать с него 1,5 млрд рублей за моральный ущерб, причиненный им в результате убийства их родственников, информирует ТАСС.

"Родственники Олега Булатова и Александра Смольского, признанные потерпевшими по уголовному делу об их убийстве, заявили иск о взыскании с Фургала 1,5 млрд рублей в виде компенсации морального ущерба. Они признаны гражданскими истцами в рамках уголовного дела", - оповестила судья Мосгорсуда Марина Ларкина, рассматривающая жалобу на арест 400 тысяч долларов, принадлежащих родственнице экс-краевого главы.

Фургала обвиняют в организации убийств и покушении на убийство бизнесменов в Хабаровском крае в 2004-2005 годах. В начале сентября ему предъявили обвинение в убийстве предпринимателя Евгении Зори.

Зорю застрелили в центре Хабаровска в 2004 году. Как полагают в Следкоме, предприниматель конфликтовал с Фургалом, в то время занимавшимся бизнесом по скупке и продаже металлолома, из-за цеха бывшего завода железобетонных изделий в Хабаровске. В СК уверены, что бывший краевой глава ликвидировал таким образом конкурента.

Также Фургалу инкриминируют ещё несколько эпизодов заказных убийств.

С момента ареста бывшего управленца хабаровчане ежедневно выходят на акции в его поддержку.