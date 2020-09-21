Дмитриева раскритиковала законопроект об изъятии любого жилья под реновацию в России

Депутат Заксобрания Петербурга Оксана Дмитриева раскритиковала внесенный в Госдуму законопроект о "комплексном развитии" на смену реновации, сообщили представители Партии роста.

Этот законопроект внесли на рассмотрение Госдумы сенаторы Николай Журавлев, Олег Мельниченко, Андрей Шевченко и глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев 21 сентября, передает "Коммерсантъ". Этот документ позволит местным властям составлять программы по реконструкции и сносу фактически любых домов, а не только аварийных многоквартирных – для "обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан". По задумке, чтобы дом включили в программу, потребуется одобрение двух третей собственников или нанимателей квартир, исключить дом можно будет третью голосов.

Дмитриева назвала законопроект "законом о сносе и расчистке территории в интересах конкретных инвесторов-застройщиков". По ее мнению, в нем полностью изменен изначальный смысл программы реновации – реконструкция ветхого и аварийного жилья.

"Цель реновации – улучшение, обновление. У этого закона я вижу иные цели – как бы расчистить понравившуюся территорию от жилого фонда и людей там проживающих. Вне зависимости от того, насколько это действительно необходимо жилищному фонду и без учета заинтересованности граждан в реконструкции, либо переезде", - заявила Дмитриева.

Она опасается, что из-за этого законопроекта под снос и реконструкцию могут попасть абсолютно любые дома. В проекте закона указано, что комплексное развитие может быть на любой территории, где менее половина территории – это упомянутые в законопроекте земли. То есть, если под "комплексное развитие" попадет территория с тремя аварийными "хрущевками" и тремя крепкими "сталинками", то все эти здания попадут под снос, пояснила депутат.

К тому же, подчеркнула Дмитриева, решение о "комплексном развитии" принимают органы исполнительной власти. Схему она описала так: участки со стоящими на них многоквартирными домами продаются, с инвестором подписывают договор, и только после этого проходит голосование жителей.

"Представьте ситуацию – в одном доме две трети жильцов согласились, а в соседнем – отказались. Как быть с точки зрения "комплексного развития"? В законе об этом ни слова! Видимо, считается, что если решение принято, вопрос о том, как быть с жителями, уж как-нибудь решится. Дожмут. Получается, что можно сносить все, что угодно", - отметила Дмитриева.

По мнениюдепутата, этот законопроект "просто не выдерживает никакой критики" и в случае его принятия "каждый регион превратится в очаг градостроительного протеста".

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