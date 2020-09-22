Хабаровчане продолжают выходить на акции в поддержку Фургала: на счету - 74-й день протеста

Неравнодушные судьбе бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала жители Дальнего Востока вновь собрались на акцию в поддержку экс-управленца: трансляцию события ведет YouTube-канал RusNews.

Традиционно хабаровчане собрались на площади Ленина напротив здания регионального правительства. Примечательно, но на сей раз к собравшимся вышли полицейские, заявившие, что граждане совершают административные правонарушения, участвуя в несанкционированном мероприятии, однако никого при этом не задержали.

После этого демонстранты пошли маршем по центральным улицам, скандируя "За Фургала вся страна - я, мы, он, она", "Фургал - наш выбор".

Добавим также, сегодня в ЕСПЧ была подана первая жалоба от хабаровских протестующих: в Страсбургский суд обратился постоянный участник акций, водитель "Фургаломобиля" Ростислав Смоленский, которого ранее арестовали на 7 суток за протестную активность.