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22 сентября, 19:49

Охрану петербургского парламента оценили в 36,8 млн рублей

фото ЗакС политика Охрану петербургского парламента оценили в 36,8 млн рублей

Законодательное собрание Петербурга 22 сентября объявило конкурс на оказание услуг по охране Мариинского дворца. Начальная цена контракта составила 36,8 млн рублей.

Сейчас городской парламент находится под защитой сотрудников филиала ФГУП "Охрана" Росгвардии по Петербургу и Ленобласти за 35,1 млн рублей. Это предприятие уже не первый год занимается обеспечением безопасности депутатов и сотрудников ЗакСа Петербурга, и каждый год эти услуги становятся дороже

В 2021 году, как и прежде, охрана Мариинского будет осуществляться круглосуточно семь дней в неделю. Сотрудникам охраны предписано вести себя с посетителями и работниками парламента вежливо и тактично. На службу новый подрядчик заступит в ночь на 1 января 2021 года. 

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