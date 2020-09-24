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13:58

СМИ: В избиении активиста Виноградова заподозрили четырех судимых любителей бокса

фото ЗакС политика СМИ: В избиении активиста Виноградова заподозрили четырех судимых любителей бокса

Правоохранители нашли четверых подозреваемых в нападении на активиста Александра Виноградова, пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на источники.

По данным издания, это граждане из Северодвинска, ранее судимые: одному 22 года, другим – около 40. Сообщается, что им вменялись статьи от покушения на убийство и наркотиков до вымогательства и побоев, и они увлекаются боксом.

Источники утверждают, что оперативники считают их исполнителями, и заказчика еще предстоит найти.

Виноградов несколько раз подвергался нападениям на последний месяц. 15 августа на него напали, затем он заметил за собой слежку и просил полицию о помощи. Но после этого на него напали 30 августа ,избив ногами и арматурой, а в ночь на 2 сентября подожгли его автомобиль. Депутат ЗакСа Петербурга Михаил Амосов просил петербургскую полицию разобраться в деле и объяснить, почему оперативники не помогли Виноградову, когда он к ним обратился.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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