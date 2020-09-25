Смольный согласился сделать улицу Рубинштейна частично перекрытой от автомобилей

Начиная с конца октября текущего года улица Рубинштейна будет недоступна для автомобилистов в выходные и праздничные дни, уведомили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга (КРТИ), сообщение которого ретранслирует "Фонтанка".

В обозначенные дни на главной барной улице города установят соответствующие знаки - "Движение запрещено". Действие запрета не будет распространяться на граждан, проживающих на Рубинштейна, а также сотрудников ресторанов, спецтехнику и экстренные службы.

Новая схема дорожного движения сейчас проходит согласование в ГИБДД, уточнили в КРТИ.

Кроме того, Смольный намерен ввести платную парковку на Рубинштейна: улица уже добавлена в адресный список таких зон.