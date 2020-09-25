КПРФ и "Левый фронт" вышли к администрации президента, требуя отмены трехдневного голосования

Представители КПРФ и "Левого фронта" вышли с серией одиночных пикетов к стенам администрации президента в Москве, протестуя против процедуры трехдневного голосования и настаивая на отставке главы ЦИК Эллы Памфиловой, информируется на сайте компартии.

В руках пикетирующие держали плакаты "Верните в Россию выборы!", "Многодневные выборы - фарс и позор", "Памфилову в отставку!".

В акции протеста принимают участие "левофронтовцы" Анастасия Удальцова и Андрей Селезнев, депутаты Госдумы от КПРФ Денис Парфенов и Юрий Синельщиков, а также Валерий Рашкин.

Коммунисты уже не впервые протестуют против процедуры многодневного голосования, требуя его отмены. С свою очередь Памфилова уверена, что демонстранты лишь "пиарятся" на данном обстоятельстве.

"Если вы себя считаете народными избранниками, тогда посмотрите, как народ реагирует на трехдневное голосование. […] По всем социологическим опросам как раз трехдневное голосование, оно и поддержано большинством людей. Если вам все равно и наплевать на здоровье своих избирателей, если это не имеет значение, то парьтесь, пожалуйста, я думаю, что избиратели тоже это оценят", - заявляла ранее глава ЦИК.

Многодневное голосование было впервые опробовано в июле в рамках конституционного плебисцита. Такой выбор был обусловлен мерами по борьбе с распространением COVID-19.

Фото: Сергей Обухов / КПРФ