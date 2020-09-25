Дело депутата Госдумы Белоусова о взятке в 3 млрд рублей передали из Челябинска в Москву

Челябинский облсуд передал по подсудности в Мосгорсуд уголовное дело в отношении депутата Госдумы Вадима Белоусова о получении взятки в 3 млрд рублей, сообщает "Коммерсантъ".

Решение принято, потому что преступление было совершено в Москве. По версии следствия, большую часть взятки – более 3 млрд рублей - Белоусов и бывший главный бухгалтер ОАО "Первый хлебокомбинат" Маргарита Бутакова получили в столице в 2011 – 2014 годах, а в Челябинске им передали 89 млн рублей в 2011 - 2012 годах.

Белоусова и Бутакову обвиняют в нарушении ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере). Следствие считает, что они совместно с бывшим губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими в Москве и Челябинске получили от представителей холдинга "Автобан" в общей сложности 3,4 млрд рублей. Взамен злоумышленники покровительствовали холдингу при распределении заказов на содержание, ремонт и строительство автомобильных дорог.

Это дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время направят в суд. Скрывшийся от следствия Юревич объявлен в международный розыск.

Белоусова задержали в 2019 году, за несколько месяцев до этого, в конце 2018-го, Госдума лишила его депутатской неприкосновенности.